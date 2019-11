Von der Leyen gelooft in klimaataanpak Timmermans

woensdag 27 november 2019 , 11:58

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - De strijd tegen klimaatverandering is een existentiële uitdaging voor de nieuwe Europese Commissie. Een ‘Green Deal’ om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen is daarom hard nodig en "Frans Timmermans is de juiste persoon om dit voor elkaar te krijgen".

Aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg, dat haar team later op de dag groen licht zal geven. De Duitse kon rekenen op veel applaus bij de presentatie van haar beleidsprioriteiten.

De Duitse wees op de bosbranden, droogte en overstromingen die Europa intenser dan voorheen teisteren. De Green Deal is onze nieuwe groeistrategie die nieuwe banen, technologieën, schone energie, minder uitstoot en mondiale standaarden moet opleveren "ten dienste van burgers", aldus Von der Leyen. Daarvoor zijn "massale investeringen nodig", zei ze. "We hebben geen moment te verliezen."

"De wereld heeft ons leiderschap meer dan ooit nodig", zei Von der Leyen. Haar "geopolitieke" commissie zal zich dan ook inzetten voor de "betere mondiale orde die Europese burgers willen". Ze wil dat Europa meer tegengewicht kan bieden aan de grootmachten VS, Rusland en China.

Ook op het vlak van digitalisering en databescherming zijn er veel ambities. Dat persoonlijke gegevens van Europeanen met elke klik in de VS terechtkomen noemde ze geen goede toestand. "Het gaat erom dat wij de regels opstellen. Dat is een absolute prioriteit."

Wat betreft migratie en asiel is het noodzakelijk dat er een einde komt aan de patstelling tussen de lidstaten, aldus Von der Leyen. Zij wees op de noodzaak het asielsysteem te hervormen, op een solidaire manier en met sterkere buitengrenzen. "Maar Europa zal altijd onderdak bieden aan mensen die internationale bescherming nodig hebben."

Het nieuwe college treedt aan op 1 december, zonder Britse commissaris. Het Verenigd Koninkrijk is van plan de unie uiterlijk 31 januari te verlaten. Vonder Leyen zei dat zij altijd een ‘remainer’ zal blijven. "Wij zijn klaar om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Laten we aan het werk gaan", besloot ze.

