Juristen Tilburg Universiteit: kat naar buiten doen is in strijd met EU-regels

TILBURG (ANP) - Loslopende huiskatten zijn desastreus voor de natuur doordat ze bedreigde diersoorten doden en ziektes overbrengen. Er zou een verbod moeten komen op het laten loslopen van katten die als huisdier worden gehouden, stellen rechtswetenschappers van Tilburg University. Zij baseren zich op een juridische analyse van het Europese natuurbeschermingsrecht.

"EU-lidstaten zijn verplicht een verbod in te stellen en te handhaven op het "opzettelijk" doden, vangen en verstoren van beschermde dieren, waaronder alle inheemse vogels", aldus de onderzoekers. Zij stellen dat huiskatten een van de grootste uitroeiers zijn van vogeltjes en andere kleine diertjes.

Ondanks de schade die het aanricht, is het los laten lopen van huiskatten "een diepgewortelde gewoonte", die het verbieden ervan politiek onaantrekkelijk maakt, aldus de juristen. Het "creëren van een landschap zonder huiskatten" levert volgens de universiteit forse winst op voor de natuur. "De kosten om dit te bereiken vallen in het niet bij wat er nodig is voor een duurzame landbouw of het tegengaan van klimaatverandering".

De Europese Commissie reageert sceptisch op het verhaal. "Maak dat de kat wijs!", twittert het Nederlandse bureau van het dagelijks EU-bestuur. "De Commissie gaat katteneigenaren niet vragen om hun dieren aan te lijnen. Katten zijn volgens onze informatie niet de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit."

Animal Rights is het eens met de Tilburgse juristen. "Mensen die een huisdier houden hebben daarvoor een zorgplicht. Katten buiten zijn niet alleen een gevaar voor de fauna, maar lopen ook zelf gevaar, bijvoorbeeld door het verkeer of te eindigen in een asiel", zegt Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie. Door een fokverbod en door verplichte sterilisatie zou het aantal katten in Nederland volgens hem drastisch kunnen verminderen.

