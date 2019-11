EP stemt in met nieuwe termijn Brenninkmeijer als lid Europese Rekenkamer

dinsdag 26 november 2019 , 12:43

Bron: © European Union, 2016

STRAATSBURG (ANP) - Alex Brenninkmeijer kan aanblijven als het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Het Europees Parlement stemt in met zijn herbenoeming voor opnieuw zes jaar per 1 januari. Het kabinet had hem voorgedragen.

Brenninkmeijer (68) is sinds 1 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer, die zetelt in Luxemburg. Daarvoor was hij vanaf juni 2005 de Nationale ombudsman van Nederland. De Europese Rekenkamer is belast met het controleren van de financiën van de EU.

Eerder deze maand gaf de commissie begrotingscontrole van het EU-parlement na een hoorzitting al groen licht voor verlenging van Brenninkmeijers mandaat. De lidstaten moeten de herbenoeming nog formeel bekrachtigen.

