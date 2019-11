Vrijgelaten filmmaker Sentsov haalt Sacharovprijs op

dinsdag 26 november 2019 , 13:06

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - De Oekraïense regisseur Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de Sacharovprijs in ontvangst genomen. Het Europees Parlement kende hem die prijs in 2018 toe. De filmmaker (43) kon de prijs vorig jaar niet komen halen omdat hij in Siberië in de gevangenis zat vanwege kritiek op de Russische inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim. Sentsov werd in september vrijgelaten tijdens een gevangenenruil van zeventig mensen tussen Oekraïne en Rusland.

Tijdens een speciale ceremonie in het Europees Parlement kreeg Sentsov een staande ovatie. Hij zei de prijs een "eer maar ook grote verantwoordelijkheid" te vinden en droeg hem op aan "alle andere politieke gevangenen in Rusland." Hij eindigde zijn speech met "lang leve Oekraïne."

Sentsov werd in 2014 opgepakt door de Russische politie nadat hij kritiek had geuit op de annexatie van de Krim. In 2015 werd hij tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij aanslagen op de Krim zou hebben gepland. In september kwam hij plotseling vrij en werd samen met 34 anderen door Moskou aan Kiev overgedragen. Onder hen de 24 Oekraïense matrozen die vastzaten sinds hun schip eind 2018 in beslag was genomen in de Straat van Kertsj. Onder de 35 gevangenen die aan Moskou werden overgedragen was een belangrijke getuige in het proces rond vlucht MH17.

Parlementsvoorzitter David Sassoli wees erop dat verscheidene Sacharovprijswinnaars nog of weer vastzitten. De winnaar van dit jaar, de 50-jarige Oeigoerse econoom en mensenrechtenactivist Ilham Tohti, zit in China een levenslange gevangenisstraf uit voor het aanzetten tot separatisme.

Het EU-parlement stelde de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, waaraan 50.000 euro is verbonden, dertig jaar geleden in. De prijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov.

