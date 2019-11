Europese cyberaanval op Islamitische Staat

maandag 25 november 2019 , 18:06

BRUSSEL (ANP) - Europese instellingen en landen hebben gezamenlijk een cyberaanval uitgevoerd op soennitisch extremisme en vooral de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Onder leiding van Belgische autoriteiten is de beweging van soennitische jihadisten op het internet een zware slag toegebracht. Zo is ook het medium Amaq dat vooral als spreekbuis van IS diende, vrijwel uitgeschakeld.

Volgens een woordvoerder van het Belgische Openbaar ministerie is IS op dit moment niet meer op het internet aanwezig. De cyberaanval van twaalf lidstaten van Europol en negen internetproviders duurde van donderdag tot en met zondag.

