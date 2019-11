Nederlands marineschip naar de Perzische Golf

maandag 25 november 2019 , 17:38

HORMUZ

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat toch een bijdrage leveren aan een missie om de vaarroutes in de Straat van Hormuz te beschermen. Dat gebeurt met een missie onder leiding van Frankrijk, melden ingewijden aan het ANP. Een marineschip gaat voor een periode van zes maanden. De missie moet in januari beginnen.

Volgens bronnen zal het kabinet vrijdag al het groene licht geven. De missie gaat vooral "waarnemen" en kost 10 tot 15 miljoen euro. Er wordt ook nog gekeken of de Europese Unie op de een of andere manier haar zegen kan geven aan de missie waarvan het hoofdkwartier een Franse marinebasis in Abu Dhabi zal zijn.

Naast Frankrijk en Nederland zou ook Denemarken toegezegd hebben mee te doen. Tot tien Europese en niet-Europese landen zouden er aan mee kunnen doen, aldus de Fransen.

In mei en juni werden olietankers in de Straat van Hormuz aangevallen. Volgens de Amerikanen door Iran, maar dat land ontkende. De VS vroeg vervolgens een aantal landen waaronder Nederland mee te doen aan een operatie om daar de scheepvaart te beschermen. Nederland zag uiteindelijk meer in een Europese missie, maar de EU-landen kwamen er niet uit. Daarom wordt het nu een missie onder Frans bevel.

Terug naar boven