Hofvijver november 2019: Daadwerkelijk op weg naar brexit?

maandag 25 november 2019 , 12:13

DEN HAAG (PDC) - Het Verenigd Koninkrijk gaat naar de stembus. De Britse verkiezingen zijn niet daadwerkelijk een referendum over brexit, maar wel een beetje. Al doet Labour erg zijn best de verkiezingen daar niet over te laten gaan. In de nieuwste Hofvijver van het Montesquieu Instituut gaat prof. dr. Aalt Willem Heringa in op de situatie in het Verenigd Koninkrijk.

Ook is er aandacht voor de ECB nu Christine Lagarde is aangetreden als president. Lange tijd werd geld te belangrijk geacht om aan politici over te laten. Tegenwoordig is het tegendeel echter waar: vragen over banken, kredieten en geldstelsels zijn zeer politiek geworden. Jonne Harmsma gaat in op de positie van centrale banken, die nu vol in de vuurlinie staan.

Verder is er in de nieuwste Hofvijver aandacht voor de moeizame politieke situatie in Polen en Spanje, gaat Europees Rekenkamerlid prof. dr. Alex Brenninkmeijer in op de macht van de bestuursrechter en is er een artikel over de toetredingsproblematiek van Albanië.

