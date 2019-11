Charles Michel benoemt Nederlandse tot topadviseur

maandag 25 november 2019 , 10:10

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe EU-president Charles Michel heeft de Nederlandse ambassadeur in België, Maryem van den Heuvel, uitgekozen als zijn adviseur buitenland. De Belgische oud-premier, die vrijdag het stokje overneemt van Donald Tusk, heeft de benoeming maandagochtend bekendgemaakt.

Van den Heuvel is sinds 2015 ambassadeur in Brussel voor de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en België. In een verklaring zegt ze uit te kijken naar haar nieuwe baan. "Michel was vorige week in zijn speech aan de Universiteit van Amsterdam duidelijk: de Europese Unie heeft een centrale en bepalende rol te spelen in de wereld. Ik geloof er sterk in dat we onze belangen en waarden internationaal moeten uitdragen."

In 1990 trad Van den Heuvel in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Den Haag hield zij zich onder meer bezig met Noord- en Zuid-Amerika, mensenrechten en humanitaire zaken. Ze werkte ook in Parijs en was in Brussel enkele jaren gedetacheerd bij zowel de Europese Commissie als bij de Raad van de Europese Unie voor ze in 2005 terugkeerde naar Den Haag.

