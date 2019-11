Iohannis wint presidentsverkiezing Roemenië

maandag 25 november 2019 , 6:34

Bron: European Commission

BOEKAREST (ANP/RTR/DPA) - De zittende president van Roemenië, Klaus Iohannis, is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische uitdager verpletterend met beloftes om jaren van politieke chaos te beëindigen en een gerechtelijke hervorming te hervatten, die werd vertraagd door opeenvolgende sociaaldemocratische (PSD) regeringen.

Na het tellen van 99,3 procent van de stemmen had Iohannis 63,1 procent van de stemmen, liet de kiescommissie in Boekarest zondagavond weten. Hij lag daarmee duidelijk voor op zijn tegenkandidaat Viorica Dancila van de PSD, die 36,9 procent van de stemmen kreeg. Exitpolls eerder op de avond voorspelden al een afgetekende overwinning voor Iohannis.

Iohannis kan in een tweede termijn de pro-Europese koers van Roemenië consolideren. Dat zal nu eenvoudiger voor hem zijn omdat hij met de nieuwe regering kan samenwerken die hem steunt. "Vandaag heeft het moderne Roemenië, het Europese Roemenië, het normale Roemenië gewonnen", zei Iohannis in een eerste reactie. "Het is de duidelijkste overwinning tegen de PSD."

Volgens het Centrale Stembureau in Boekarest lag de opkomst van de kiezers op 49,87 procent. Dat is het laagste niveau sinds de val van het communisme 30 jaar geleden. Bijna een miljoen Roemenen die in het buitenland wonen, gingen echter voor het eerst naar de stembus. De regering had de mogelijkheid om te stemmen op de consulaten verruimd.

In zijn eerste termijn was de 60-jarige Iohannis voortdurend in conflict met de wisselende sociaal-democratische regeringen. De laatste regering onder Dancila werd ten val gebracht door een motie van wantrouwen en moest op 4 november aftreden. De kern van het conflict was de poging van de PSD-partij van Dancila om het strafrecht af te zwakken ten gunste van corrupte verdachten. Iohannis bekritiseerde dat, evenals de Europese Commissie.

