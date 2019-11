Britse pubs willen belastingverlaging

zaterdag 23 november 2019 , 15:04

LONDEN (ANP/DPA) - Britse pub-eigenaren eisen lagere belastingen op bier van de toekomstige regering. "Een kleine belastingverlaging zou de bierprijzen betaalbaar houden en investeringen in de industrie stimuleren", stelt de British Beer & Pub Association (BBPA) met het oog op de parlementsverkiezingen van 12 december.

Met 0,35 euro per fles van 0,33 liter is de bierbelasting in het Verenigd Koninkrijk de derde hoogste in de Europese Unie. "De belasting is bijvoorbeeld elf keer hoger dan in Duitsland", zegt de branchevereniging. "We betalen 40 procent van de bierbelasting in de hele EU, maar drinken slechts 12 procent van het bier."

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal pubs de afgelopen twintig jaar gedaald van ongeveer 60.000 naar iets meer dan 48.000. De BBPA wijt dit vooral aan de hoge belastingen. Maar ook het veranderen van drink- en vrijetijdsgewoonten en het rookverbod dat sinds 2007 van kracht is, hebben bijgedragen aan de afname.

