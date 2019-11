Corbyn blijft 'neutraal' bij nieuw referendum

vrijdag 22 november 2019 , 20:50

BREXIT

LONDEN (ANP) - De leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour zegt dat hij zich "neutraal" zal opstellen als hij een nieuw referendum uitschrijft over de brexit. Dat moet hem in staat stellen op een "geloofwaardige manier" de uitkomst van die volksraadpleging uit te voeren, aldus Jeremy Corbyn tijdens een vraaggesprek met kiezers bij de BBC.

De linkse oppositieleider geldt bij de verkiezing van 12 december als de belangrijkste rivaal van de conservatieve premier Boris Johnson. Corbyn wil als hij de verkiezingen wint opnieuw met de EU gaan onderhandelen over een brexitdeal. Daarna wil hij daar een referendum over uitschrijven.

Corbyn liet eerder nog in het midden waar hij bij zo'n tweede referendum campagne voor zou voeren: de nieuwe brexitdeal van Labour of toch maar in de EU blijven. Hij lijkt nu zijn kaarten op tafel te hebben gelegd. "Ik zal als premier, als ik dat dan ben, een neutrale houding aannemen zodat ik de resultaten op een geloofwaardige manier kan uitvoeren."

