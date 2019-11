Kamer roept Kabinet op tot verdere inspanningen Magnitski-mensenrechtenwet

vrijdag 22 november 2019 , 11:00

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer moet zich nog meer gaan inzetten voor de Europese Magnitski-wet. Gisteren nam een meerderheid in de Kamer een motie aan die het Kabinet oproept tot het verrichten van grotere inspanningen voor het verwezenlijken van deze Europese mensenrechtenwet. Indien er op 31 januari nog geen Europees wetsvoorstel is aangenomen, wordt het Kabinet geacht op nationaal niveau een Magnitski-wet op te stellen.

De Magnitski-wet is vernoemd naar Sergei Magnistki, die in 2009 onder verdachte omstandigheden in een Russische cel overleed, vermoedelijk nadat hij was mishandeld. De wet moet er voor zorgen dat de EU sancties op kan leggen tegen individuele daders en opdrachtgevers voor het schenden van mensenrechten, niet alleen tegen landen. Zo kunnen zij een reisverbod krijgen of kunnen hun Europese banktegoeden worden bevroren.

In de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten bestaat een dergelijke wet al. In Nederland werd in april 2018 een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt aagenomen die het Kabinet oproept tot het uitzoeken van de mogelijkheden voor een Europese Magnitski-wet. Dankzij de nieuwe motie moet het Kabinet hier ook op nationaal niveau mee aan de slag indien het Europese wetgevingsproces vastloopt.

Bron: Motie Sjoerdsma, NOS

