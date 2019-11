WTO: veel nieuwe handelsbarrières bij G20

donderdag 21 november 2019 , 19:32

HANDELSOORLOG

GENÈVE (ANP/RTR) - De leden van de G20, de groep van grote economieën, hebben in de afgelopen maanden veel nieuwe handelsbarrières opgeworpen, op een handelsvolume ter waarde van meer dan 460 miljard dollar. Dat meldde de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die drempels bestaan vooral uit tariefsverhogingen en importverboden, aldus de WTO.

Het betreft de periode medio mei tot medio oktober. Volgens de WTO gaat het om een zeer sterke toename van handelsbarrières die werden ingevoerd door leden van de G20, waaronder de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. Washington en Peking vechten al langer een felle handelsoorlog uit, met wederzijdse tarieven.

Volgens directeur-generaal Roberto Azevêdo van de WTO is het duidelijk dat de handelsperikelen een duidelijk negatieve invloed hebben op de economische groei en werkgelegenheid in de wereld. De WTO denkt dat de wereldwijde handel in goederen dit jaar waarschijnlijk in het traagste tempo in tien jaar zal groeien.

