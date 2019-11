Stemming over Europese Commissie op woensdag

donderdag 21 november 2019 , 14:20

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt definitief volgende week woensdag over de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen. Daartoe is officieel besloten nu haar 26 teamleden de hoorzittingen in het parlement met goed gevolg hebben doorstaan, maakte voorzitter David Sassoli bekend.

Als de stemming positief uitpakt, zoals wordt verwacht, kan de commissie op 1 december uit de startblokken, een maand later dan gepland. Die vertraging ontstond doordat drie kandidaat-commissarissen werden afgewezen en Frankrijk, Roemenië en Hongarije nieuwe namen moesten voordragen.

Het ontbreken van een Britse commissaris blijft een probleem, omdat het EU-verdrag voorschrijft dat elke lidstaat er een moet leveren. Londen heeft dit vanwege het beoogde vertrek uit de EU echter niet gedaan. De Europese Commissie is een juridische procedure begonnen om te voorkomen dat besluiten kunnen worden aangevochten.

Sassoli erkende dat dit een "kwetsbaarheid" is, maar volgens hem hebben de juridische diensten van de Europese instellingen "heel duidelijk" gemaakt dat de risico’s worden afgedekt.

De Britse regering heeft nog niet op gereageerd op de zogenoemde inbreukprocedure. De deadline verloopt vrijdagnacht, maar de Europese Commissie wacht tot maandag met eventuele vervolgstappen.

