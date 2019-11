Trump zegt dat Sondland hem vrijpleit

woensdag 20 november 2019 , 18:55

TRUMP

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de verklaring van ambassadeur Gordon Sondland bij de EU hem vrijpleit. Sondland zei woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat Trump nooit tegen hem heeft gezegd dat het hervatten van militaire steun aan Oekraïne was gebonden aan het instellen van een onderzoek naar Joe en Hunter Biden. De president zegt dat dit bewijst dat hij geen 'voor wat hoort wat'-voorstel heeft gedaan aan zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski.

Trump zei ook dat hij Sondland niet goed kent. "Maar hij lijkt mij een aardige man." Sondland, die 1 miljoen dollar voor het inaugurele feest van Trump doneerde, zei regelmatig contact te hebben met de president.

Eerder zei Sondland dat er wel sprake was van 'quid pro quo'. De advocaat van Trump, Rudy Giuliani, zou hier namens Trump op hebben aangedrongen. Het voorstel was dat de militaire hulp aan Oekraïne zou worden hervat, als Zelenski een onderzoek zou instellen naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter.

"Dat voorstel was geen geheim", aldus Sondland. Veel medewerkers van Trump zouden ervan hebben geweten. Sondland is een belangrijke getuige in het onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen Trump.

Het verhoor van Sondland gaat later verder, daarna worden de defensiefunctionaris Laura Cooper en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken David Hale nog gehoord door de commissie.

