Zes landen sturen brief aan Juncker over hervorming toetredingsprocedure

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen maandag hebben zes EU-lidstaten (Oostenrijk, Italië, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije) een brief gestuurd aan Jean-Claude Juncker waarin zij de EU-voorman laten weten de toetredingsprocedure van de EU te willen hervormen.

De brief van de zes landen komt in reactie op een eerdere uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron over zijn wens het EU toetredingsproces te herzien. Anders dan Frankrijk, vinden deze landen dat de hervormingen de EU er niet van mogen weerhouden om formele onderhandelingsgesprekken te starten met Albanië en Noord-Macedonië in 2020. Wel doen de landen een oproep aan de Europese Commissie om in januari 2020 met nieuwe voorstellen te komen om het toetredingsproces effectiever te maken.

Tijdens de Europese Raad in oktober weigerden Frankrijk, Nederland en Denemarken groen licht te geven voor het beginnen van toetredingsgesprekken met kandidaat-lidstaten Albanië en Noord-Macedonië, wat voorzitter Juncker later een historische fout noemde.

