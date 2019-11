Europese Rekenkamer:meer inzicht nodig in beleid CO2-uitstoot

woensdag 20 november 2019 , 11:30

BRUSSEL (ANP) - Er is meer inzicht nodig in de effecten van EU- en nationaal beleid op de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot in 2020, 2030 en 2050. Dat geldt vooral voor de land- en bosbouw, schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport.

Volgens de controleurs is de jaarlijkse inventarisatie die de EU-lidstaten van de belangrijkste broeikasgassen in hun land maken goed. Maar voor de land- en bosbouw wordt niet dezelfde meetmethode gebruikt als voor andere sectoren. Dat moet worden aangepast, zegt de rekenkamer. Ook moet de informatie over trends en hoe maatregelen bijdragen aan het halen van de doelstellingen worden verbeterd.

De EU wil in 2020 de CO2-uitstoot terugdringen met 20 procent ten opzichte van 1990, oplopend naar 40 procent in 2030 en tot 95 procent in 2050. De gegevens die de landen vastleggen over de belangrijkste betrokken sectoren worden gecheckt en geanalyseerd door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA). De commissie, het dagelijks EU-bestuur, gebruikt de informatie om het Europees beleid voor de komende jaren te bepalen.

De rekenkamer waarschuwt dat de commissie geen rekening houdt met mogelijk aanzienlijke afwijkingen van haar reductiescenario. Als de huidige ramingen van de lidstaten voor de periode na 2023 bij elkaar worden opgeteld, zit de EU onder de doelstelling van de commissie.

