'Stijging faillissementen zet door'

woensdag 20 november 2019 , 6:00

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal faillissementen in Nederland loopt komende tijd verder op. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius. De firma denkt dat de groei van de economie onder druk van bijvoorbeeld de handelsoorlog en terugval van de Duitse maakindustrie verder zal afzwakken, met meer bankroeten tot gevolg.

Volgens Atradius zijn er in 2019 waarschijnlijk zo'n 4 procent meer faillissementen dan vorig jaar. Daarmee is de prognose iets pessimistischer dan in augustus, toen het bedrijf voor dit jaar nog een toename met 3 procent voorzag. In 2020 verwacht Atradius een groei van het aantal faillissementen met 1 procent.

"Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, is het de vraag of we dit groeitempo kunnen vasthouden", zegt hoofdeconoom John Lorié van Atradius. Hij rekent erop dat de economische groei in Nederland dit jaar terugvalt tot 1,6 procent en volgend jaar uitkomt op 1,2 procent.

Het zijn volgens de deskundige vooral externe omstandigheden die de economie parten spelen. "Maar ook in het binnenland is sprake van een verzwakking van de consumptiegroei ten opzichte van eerdere jaren. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal faillissementen in zowel 2019 als 2020", aldus Lorié.

