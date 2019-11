Britse kemphanen willen betere sfeer

dinsdag 19 november 2019 , 22:29

BREXIT

MANCHESTER (ANP) - Premier Boris Johnson en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben elkaar tijdens een tv-debat op aandringen van een vragensteller in het publiek en van de presentator vriendelijk de hand geschud. Beiden waren het er in ieder geval over eens dat de sfeer in het politieke debat beter moet worden. Het handen schudden volgde op een klacht van iemand uit publiek over de gemeenheid in de politiek.

De Conservatieve Johnson is een fel voorstander van het vertrek uit de Europese Unie en een economisch liberaal. De socialistische Corbyn wil een meer sturende overheid en wordt zelfs in eigen gelederen gezien als uiterst links. Hij staat ambivalent tegenover de voorgenomen brexit die de oorzaak vormt van de vervroegde verkiezingen van 12 december.

Johnson betoogde opnieuw dat hij de enige is die de brexit snel kan regelen. Hij zei dat het voor eind volgend al helemaal duidelijk kan zijn hoe de toekomstige relatie tussen zijn land en de EU eruit gaat zien. De brexit heeft hij op 31 januari gepland.

Het was het eerste televisiedebat tussen de twee in de aanloop naar de stembusgang in december. De leiders van de pro-Europese Liberaal-Democraten, Jo Swinson, en van de pro-Europese Schotse Nationale Partij, Nicola Sturgeon, hebben vergeefs bij de rechter geprobeerd ook aan het debat te mogen deelnemen.

