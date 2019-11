Pools-Hongaarse blokkade bij rechtsstaatbesluit EU

dinsdag 19 november 2019 , 18:06

BRUSSEL (ANP) - Polen en Hongarije hebben een besluit geblokkeerd dat de naleving van de principes van de rechtsstaat in de EU zou moeten verbeteren. Omdat unanimiteit ontbrak bij overleg van EU-ministers in Brussel, kwam tijdelijk EU-voorzitter Finland met conclusies die alleen de overige 26 lidstaten onderschrijven. Voor een besluit is unanimiteit vereist.

De ministers bespraken de zogeheten rechtsstaatdialoog die de lidstaten sinds 2014 jaarlijks voeren. De 26 willen daar meer werk van maken door een jaarlijkse beoordeling van de staat van de rechtsstaat op basis van informatie van de Europese Commissie. Landen die een loopje nemen met de onafhankelijke rechtspraak of de mensenrechten kunnen dan tijdig naar het rechte pad worden geleid.

Tegen de conservatieve regeringen in Warschau en Boedapest lopen vanwege hun vermeende uitholling van de rechtsstaat al langer EU-procedures, dus het geen verrassing dat ze dwarsliggen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) "betreurt" de blokkade van het "preventieve instrument om achteruitgang op het gebied van rule of law te voorkomen".

