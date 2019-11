Blok twijfelt over strenger toetredingsproces EU

dinsdag 19 november 2019 , 17:29

BRUSSEL (ANP) - Nu een besluit over het openen van onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië over de toetreding tot de EU door onder meer Frankrijk en Nederland is tegengehouden, liggen er twee voorstellen om het toetredingsproces te hervormen. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kijkt "heel serieus" naar beide voorstellen, maar wil er nog geen "plussen en minnen" bij zetten, zei hij na afloop van overleg in Brussel.

Frankrijk stelt voor de rechtsstaat veel zwaarder te laten wegen bij de beoordeling van kandidaat-lidstaten. "Een zwaardere rechtsstatelijke toets vind ik verstandig," aldus Blok. "Voor Nederland is dat ook een speerpunt én gekoppeld aan de strijd tegen corruptie." In het andere voorstel van Oostenrijk, Italië en een aantal Centraal-Europese landen gaat het toetredingsproces minder op de schop, en moeten Albanië en Noord-Macedonië wel zicht houden op een snel begin van de gesprekken.

De EU wil dat er voor een Balkantop die in mei in Zagreb wordt gehouden duidelijkheid is voor de twee Balkanlanden. Blok wil zich niet onder tijdsdruk laten zetten. "Voor Nederland is de kern nog steeds dat landen echt vooruitgang moeten laten zien voordat ze rijp zijn voor toetreding. Een nieuwe procedure voor de top zou mooi zijn, maar dan moeten we het natuurlijk wel eens worden. Dat is niet onmogelijk. We gaan kijken of we het de komende weken eens kunnen worden over zo’n nieuwe procedure. Een heel aantal landen staat ervoor open."

