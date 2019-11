Brussel staat lening voor Amsterdam afvalbedrijf toe

dinsdag 19 november 2019 , 12:41

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De overheidslening van 80 miljoen euro aan het in problemen geraakte Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is niet in strijd met de Europese regels voor staatssteun. De Europese Commissie staat de lening toe omdat die in tijd en omvang beperkt is en bijdraagt aan het algemeen belang.

Het afvalbedrijf, in bezit van de gemeente Amsterdam, moest afgelopen zomer een aantal verbrandingsovens stilleggen door technische problemen en miljoenentekorten. De gemeente gaf het krediet onlangs met de bedoeling dat het bedrijf wordt verkocht, als geheel of in delen.

De commissie wijst erop dat Nederland heeft beloofd dat de lening binnen zes maanden wordt afgelost, of dat het AEB zodanig wordt geherstructureerd dat het financieel weer levensvatbaar wordt. Het krediet zorgt er volgens de commissie voor dat de afvalverwerking, een "essentiële dienstverlening", niet wordt onderbroken, wat "ernstige" sociale en gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen. De positieve effecten van de lening wegen daarom zwaarder dan mogelijke verstoring van de concurrentie op de afvalmarkt, aldus Brussel.

Alle ovens van het bedrijf branden inmiddels weer.

Terug naar boven