Archeologische smokkelbende ontmanteld

maandag 18 november 2019 , 18:29

ROME (ANP) - Bij een internationale actie tegen de smokkel van oude archeologische vondsten in Europa zijn 23 mensen gearresteerd. Ongeveer 10.000 archeologische goederen ter waarde van miljoenen euro's zijn in beslag genomen, zeiden de Europese politieorganisaties Eurojust en Europol maandag.

Tijdens de actie zijn meer dan tachtig plaatsen doorzocht in Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Servië. De vondsten kwamen van archeologische vindplaatsen in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië.

Twee verdachten uit de provincie Crotone in Calabrië stuurden het criminele netwerk aan. Tussenpersonen zaten in Dijon, München, Londen en Vrsac (Servië). Volgens het Italiaanse ministerie van Cultuur kwamen politiediensten uit de betrokken landen in actie bij het oprollen van de bende.

