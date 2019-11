Voldoende steun voor nieuwe Hongaarse EU-commissaris

maandag 18 november 2019 , 15:26

BRUSSEL (ANP) - De Hongaar Oliver Várhelyi kan plaatsnemen in de nieuwe Europese Commissie. Hij kreeg maandag voldoende steun van de buitenlandcommissie van het Europees Parlement, die na zijn hoorzitting van vorige week nog een serie schriftelijke vragen voor hem had.

Várhelyi krijgt de portefeuille Uitbreiding en Nabuurschap in het team van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Hongaarse EU-ambassadeur kreeg veel vragen van Europarlementariërs over zijn positie ten opzichte van de Hongaarse regering van premier Viktor Orbán.

Op zijn nieuwe post moet hij bij kandidaat-lidstaten (Turkije en Balkanlanden) onder meer de rechtsstaat en mate van persvrijheid beoordelen, terwijl de regering-Orbán op die terreinen juist veel kritiek krijgt. Onder meer de Groenen, de sociaaldemocraten en de liberalen vroegen Várhelyi afstand te nemen van 'zijn' regering.

In zijn antwoorden schrijft hij dat zijn "enige doel is de de prioriteiten van de EU op het gebied van uitbreiding uit te werken en uit te voeren, in een werkelijk Europese geest". Hij zegt zich daarbij niet te laten beïnvloeden door "welke premier dan ook. Commissarissen zijn volledig onafhankelijk van regeringen of andere instituties."

De planning is dat het parlement volgende week stemt over het volledige 27-koppige team, waarna het op 1 december van start gaat zonder Britse commissaris.

