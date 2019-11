Corbyn: wij doen niet aan coalities

zondag 17 november 2019 , 12:33

BREXIT

LONDEN (ANP) - Labour is niet van plan een coalitie met anderen te vormen na de Britse parlementsverkiezingen van 12 december. Leider Jeremy Corbyn heeft dat duidelijk gemaakt in een interview met de BBC. Op de vraag of hij het een optie zou vinden om een deal te sluiten met de Scottish National Party (SNP), antwoordde Corbyn: "Wij sluiten met niemand deals."

Momenteel ligt Labour in de peilingen achter op de conservatieven van premier Boris Johnson. Maar als het aan de orde zou komen, ziet Corbyn het niet zitten om het op een akkoordje te gooien met de SNP. Die zou Labour kunnen steunen in ruil voor een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid, opperde de interviewer.

"Wij vormen geen coalitieregeringen", zei Corbyn. "We zullen het programma voorleggen waarop we zijn verkozen. De SNP zal dan de keuze hebben: willen ze Boris Johnson weer aan de macht helpen, of zullen ze zeggen dat een Labour-regering het beste zou zijn voor Schotland?"

