Johnson stijgt in peiling onder Britse kiezers

vrijdag 15 november 2019 , 16:45

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Conservatieve Partij van premier Johnson stijgt in een opiniepeiling van onderzoekspanel Panelbase in de kiezersgunst. De partij kreeg 43 procent van de ondervraagden achter zich, drie procentpunten meer dan in de vorige peiling van het panel.

De grootste oppositiepartij, Labour, blijft gelijk op 30 procent. De peiling is gehouden nadat de Brexit Party bekend had gemaakt dat de partij geen kandidaten inzet in kiesdistricten waar de Conservatieven in 2017 hebben gewonnen. De partij wil zo voorkomen dat de voorstanders in een kiesdistrict verdeeld raken onder de Brexit Party en de Conservatieven. In het Britse districtenstelsel wint in elk district de kandidaat met de meeste stemmen.

Het is logisch dat de aanhang van de Brexit Party dan krimpt. Die kreeg in de peiling 5 procent van de ondervraagden achter zich, drie procentpunten minder. De pro-Europese Liberaal Democraten bleven gelijk op 15 procent.

De Britse peilingen gelden over het algemeen niet als zaligmakend. Eerdere verkiezingen zorgden ook bij opiniepeilers voor grote verrassingen. Volgens waarnemers maakt nu ook de diepe verdeeldheid binnen de partijen en binnen de kiesdistricten over het opzeggen van het EU-lidmaatschap het peilen van de opinies uiterst moeilijk.

Terug naar boven