Europees Hof deelt klap uit aan dividendbelasting

vrijdag 15 november 2019 , 5:51

Het Europees Hof van Justitie legt opnieuw een bom onder de dividendbelasting. Een arrest van het Hof in een Duitse zaak vergroot de kans dat pensioenfondsen miljoenen aan belasting terugkrijgen in de Europese Unie. Ook Nederlandse pensioenfondsen. Daar staat een mogelijke tegenvaller voor de Nederlandse schatkist tegenover, meldt het FD.

In de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting waarschuwde premier Mark Rutte vorig jaar voor de Europese houdbaarheid van de heffing op winstuitkeringen aan aandeelhouders. Het mocht niet baten; het kabinet zag af van afschaffing. Maar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft opnieuw een klap uitgedeeld aan de houdbaarheid van de heffing.

Het ministerie van Financiën zegt dat het arrest van het Europees Hof nog wordt bestudeerd. Over de gevolgen voor Nederland kan het nog niets zeggen. Volgens Financiën hebben buitenlandse pensioenfondsen die vergelijkbaar zijn met Nederlandse fondsen recht op teruggave van dividendbelasting.

