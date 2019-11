Europees Geneesmiddelenagentschap opent nieuw pand in Amsterdam

vrijdag 15 november 2019 , 5:00

AMSTERDAM (ANP) - Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) opent vrijdag de deuren van zijn nieuwe pand aan de Zuidas in Amsterdam. Het gebouw telt negentien verdiepingen, heeft 1300 werkplekken en negentien vergaderzalen.

Het EMA, dat de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bewaakt, zit sinds begin dit jaar tijdelijk in Amsterdam-Sloterdijk. Daarvoor zat het agentschap in Londen. Maar nu het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, heeft het EMA de Britse hoofdstad voor de Nederlandse verruild. Op de nieuwe locatie komen ongeveer zevenhonderd mensen te werken, van wie 80 procent is meeverhuisd vanuit Londen.

Er waren oorspronkelijk negentien kandidaten voor de nieuwe vestiging. De vestiging zal Nederland waarschijnlijk geen windeieren leggen; er worden zo’n 36.000 zakelijke bezoekers per jaar verwacht.

Zorgminister Bruno Bruins maakt vrijdag deel uit van een dagprogramma bij het Europese agentschap.

