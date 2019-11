Turkije stuurt 'jihadistengezin' naar Berlijn

donderdag 14 november 2019 , 21:55

SYRIËGANGERS

BERLIJN/WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - Turkije heeft donderdag een mogelijk jihadistisch gezin van zeven mensen op een vliegtuig naar Berlijn gezet. De familie behoorde eerder tot kringen van soennitische extremisten in Hildesheim, bij Hannover. Ankara stuurt momenteel Europese jihadisten van Islamitische Staat (IS) terug naar hun land van herkomst.

Het Duitse gezin stamt uit Irak en is in januari naar Turkije gegaan. Daar werd het in maart al opgepakt en opgesloten. De Turkse autoriteiten lieten eerder niets los over de vraag waarom het gezin werd vastgezet. Maar donderdag kwam naar buiten dat het volgens Ankara om "buitenlandse terroristen" gaat.

In Duitsland liggen geen arrestatiebevelen tegen leden van deze familie. Het gezin is donderdag op het vliegveld Tegel wel door de politie opgepikt. Ze worden verhoord en er wordt nagegaan of ze wel legaal in Duitsland zijn. Het is niet bekend wat de Duitse autoriteiten met de zeven aan moeten. Mogelijk kan tegen de vader wel een strafzaak worden aangespannen, maar die zou dan niets met jihadisme te maken hebben.

In Washington heeft de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS donderdag over de repatriëring van gevangen jihadisten gesproken. De speciale Syriëgezant van de Amerikaanse regering, Jim Jeffrey, zei na afloop enkel dat er binnen de coalitie meningsverschillen over zijn.

