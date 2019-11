Hongaarse kandidaat-commissaris moet op herkansing bij het EP

donderdag 14 november 2019 , 15:25

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie is nog niet zeker van zijn baan. Het Europees Parlement besloot na een hoorzitting met Oliver Várhelyi dat het nog een aantal vragen heeft waar de Hongaar schriftelijk op moet antwoorden.

Aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de portefeuille Uitbreiding toebedeeld aan Várhelyi. De Hongaarse EU-ambassadeur werd in de ochtend zo’n 2,5 uur ondervraagd door leden van de buitenlandcommissie, maar hij kon niet iedereen overtuigen van zijn geschiktheid.

Zo moet hij bij kandidaat-lidstaten onder meer de rechtsstaat beoordelen, terwijl de Hongaarse regering van Viktor Orbán op dit vlak zwaar onder vuur ligt. De Groenen en de sociaaldemocraten, maar ook de liberalen, willen hem onder meer daarvoor nog schriftelijke vragen voorleggen. Zij kunnen later nog besluiten tot een tweede hoorzitting.

"Terwijl in Hongarije de rechtsstaat wordt uitgekleed, zou hij moeten oordelen over de toetreding van kandidaat-lidstaten. Een bizarre situatie", aldus Tineke Strik (GroenLinks). Zij kan zich "niet voorstellen dat de commissaris zijn taken op een geloofwaardige manier kan uitvoeren. De verkeerde man, op de verkeerde plek."

