Internationaal netwerk mensenhandel opgerold

donderdag 14 november 2019 , 15:05

DEN HAAG (ANP) - Nationale politiekorpsen in Duitsland en Roemenië hebben met een gelijktijdige actie een georganiseerd crimineel netwerk opgerold dat zich bezighield met mensensmokkel uit het Midden-Oosten. De autoriteiten beschuldigen 36 verdachten ervan zeker 580 migranten te hebben gesmokkeld. Daaraan hebben ze meer dan 2 miljoen euro verdiend, maakte politieorganisatie Europol donderdag bekend.

Tien verdachten zijn gearresteerd, onder wie vrachtwagenchauffeurs en bemiddelaars. Drie verdachten, die worden aangemerkt als de organisatoren, zijn aangehouden in Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

De smokkelaars reisden met de migranten van Iran, Irak en Syrië, via Turkije en Griekenland, naar Roemenië, waar ze in containers werden geladen. Vandaar werden ze via Hongarije en Tsjechië naar Duitsland getransporteerd. Deze manier van transport is potentieel dodelijk zoals onlangs bleek in Engeland. Daar werden 39 migranten levenloos in een truck aangetroffen. Het onderzoek naar het criminele netwerk duurde twee jaar.

Terug naar boven