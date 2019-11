Europees akkoord over nieuw energielabel autobanden

donderdag 14 november 2019 , 13:39

BRUSSEL (ANP) - Het energielabel voor autobanden dat het brandstofverbruik, de geluidsoverlast en de remweg bij nat weer aangeeft, krijgt een opfrisbeurt. Nieuwe regels moeten dit ‘milieu-etiket’ vanaf mei 2021 accurater, zichtbaarder en toekomstbestendiger maken.

Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over een voorstel hierover van de Europese Commissie. Die vergelijkt de potentiële energiebesparing van het verbeterde ecolabel met het jaarlijks van de weg halen van 4 miljoen auto’s.

De weerstand van banden veroorzaakt 20 tot 30 procent van het totale energieverbruik van een auto. Zuiniger omspringen met energie scheelt niet alleen geld, maar maakt Europa ook minder afhankelijk van import, zegt EU-commissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie).

Het huidige label, waarbij net als bij het energielabel voor elektrische apparaten banden worden opgedeeld in de klassen A tot en met G, is verplicht sinds 2012. Op het nieuwe label kan bijvoorbeeld een pictogram voor sneeuw of ijs worden toegevoegd.

