Poolse wet tegen seksuele voorlichting ontstemt Europees Parlement

donderdag 14 november 2019 , 13:38

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement doet een dringend beroep op het Poolse parlement om niet in te stemmen met een wetsvoorstel over seksuele voorlichting in het land. De wet zou seksuele voorlichting aan minderjarigen illegaal maken.

In een resolutie, die met 471 stemmen voor, 128 tegen en 57 onthoudingen is aangenomen, zegt het EU-parlement "diep bezorgd te zijn over de beoogde wetgeving waardoor leraren die seksuele voorlichting geven drie jaar in de gevangenis kunnen belanden."

Het voorstel is een aanpassing van een wet tegen pedofilie. De Europarlementariërs waarschuwen voor desinformatie van jonge mensen. Jongeren voorlichten over gendergelijkheid, toestemming voor seksueel contact en wederzijds respect helpen stereotypes, homo- en transseksuelenhaat en op sekse gebaseerd geweld voorkomen en bestrijden, stelt de resolutie.

Gebrek aan informatie en voorlichting maakt jongeren kwetsbaarder voor uitbuiting, misbruik en geweld, inclusief seksuele intimidatie op internet, aldus het parlement. Het parlement roept de EU-landen op juist meer geld en energie te steken in seksuele voorlichting in het onderwijs.

