'Trump vond Biden belangrijker dan Oekraïne'

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne heeft president Donald Trump verder in verband gebracht met pogingen de regering in Kiev onder druk te zetten. Waarnemend ambassadeur William Taylor verklaarde dat hij te horen kreeg dat Trump een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden belangrijker vond dan Oekraïne.

Taylor vertelde tijdens een openbare hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden dat een medewerker getuige was van een telefoongesprek tussen de president en de Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland. Dat gesprek vond plaats op 26 juli, een dag na het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski.

Trump stuurde tijdens het gesprek met Zelenski aan op een onderzoek naar Biden en diens zoon Hunter. Hij zou Sondland een dag later in hun telefoontje hebben gevraagd naar "de onderzoeken". De EU-ambassadeur verklaarde vervolgens dat de Oekraïners klaar waren om de volgende stappen te zetten.

De medewerker van Taylor zou de EU-ambassadeur naderhand hebben gevraagd wat Trump vond van Oekraïne. "Ambassadeur Sondland zei daarop dat president Trump meer belang hecht aan de onderzoeken naar Biden", verklaarde Taylor. Die had eerder ook al achter gesloten deuren getuigd in het kader van het impeachment-onderzoek naar de president, maar wist toen nog niet van het telefoontje tussen Trump en Sondland.

Het Witte Huis uitte kritiek op de verklaring van de topdiplomaat. "Het laatste 'bewijs' komt van een anonieme medewerker die iemand vertelde dat hij iemand anders hoorde bellen met de president", citeerde The Washington Post uit een verklaring.

