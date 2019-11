Kati Piri: blokkeren procedures Albanië en Noord-Macedonië is geopolitieke misstap

donderdag 14 november 2019 , 12:00

DEN HAAG (PDC) - PvdA-Europarlementariër Kati Piri noemt het besluit om de EU-toetredingsprocedures van Albanië en Noord-Macedonië niet te starten een 'strategische blunder'. Dat doet zij in een column voor de Clingendael Spectator. Volgens Piri neemt door geloofwaardigheid van de EU door dergelijke besluiten af. Dit heeft tot gevolg dat die landen zich eerder zullen richten tot Rusland, China en Turkije voor het maken van internationale afspraken. Zo zullen zij zich minder inzetten voor het versterken van de democratie en rechtsstaat en zal de vrede en stabiliteit op het Europese continent er op achteruitgaan.

Piri, lid van de EP-delegatie aan de commissie die zich buigt over toetreding van Noord-Macedonië, geeft aan dat het belangrijk is dat landen die toetreden tot de EU daadwerkelijk democratisch zijn en de nodige hervorming hebben doorgevoerd. Noord-Macedonië heeft daarin al dermate grote stappen gezet dat er geen geldige reden is om de toetredingsprocedure niet te starten. Het land heeft de doelstellingen ruimschoots behaald, aldus Piri. Daarnaast is met het starten van de toetredingsprocedure een land nog geen lid van de EU. Het proces duurt lang en bij elke stap kunnen de lidstaten een veto uitspreken.

Dat Frankrijk en Nederland de toetreding blokkeerden heeft er volgens Piri mee te maken dat de bevolking in die landen niet positief gezind is over de toetredingen. Vooral in Frankrijk is de angst om stemmen te verliezen aan het Rassemblement National van Marine Le Pen groot. Op deze manier kan de column van Piri geïnterpreteerd worden als kritiek op de invloed van partijpolitieke belangen in het internationale Europese beleid.

Bron: Clingendael Spectator

