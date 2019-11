Sahellanden krijgen 35 miljoen euro EU-steun

woensdag 13 november 2019 , 13:05

Bron: Europese Unie, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Afrikaanse landen Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger krijgen in totaal 35 miljoen euro extra EU-steun om de honger te bestrijden. Het geld wordt via humanitaire organisaties besteed in de vijf Sahellanden.

"Veel kwetsbare gemeenschappen in de regio worden met honger geconfronteerd door groeiende onveiligheid en conflicten. Veel mensen rekenen op ons om te overleven", aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing).

Brussel schat dat 12,7 miljoen mensen in de Sahel humanitaire hulp nodig hebben, van wie er 4,3 miljoen dringend voedselhulp behoeven. Door conflicten en klimaatverandering is het aantal ontheemde mensen sinds begin dit jaar van een half miljoen opgelopen naar ruim twee miljoen.

Het geld zal ook worden uitgegeven aan gezondheidszorg en onderwijs. De EU heeft inclusief de laatste storting dit jaar al 187 miljoen euro naar het gebied gestuurd.

