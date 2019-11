Omstreden titel EU-commissaris aangepast

woensdag 13 november 2019 , 12:24

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Na veel kritiek wordt de functieomschrijving van beoogd EU-commissaris Margaritis Schinas in de nieuwe Europese Commissie aangepast. De Griek had als vicevoorzitter met de overkoepelende opdracht ‘Bescherming van onze Europese manier van leven' de taak onder meer het migratiebeleid te coördineren. Dat wordt nu ‘Bevorderen van onze Europese manier van leven'.

Er was direct kritiek op aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen omdat zij met de titel de indruk zou wekken migranten als een bedreiging te zien. Onder meer de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement had in september geëist dat zij de functieomschrijving van Schinas zou wijzigen.

Fractievoorzitter Iratxe García heeft "na dagen van onderhandeling" te horen gekregen dat dat is gebeurd. "We zijn het er allemaal over eens dat de Europese manier van leven een prestatie is die we moeten behouden, maar die moet niet worden verdedigd maar bevorderd."

Von der Leyen heeft nog twee wijzigingen doorgevoerd. Aan de taakomschrijving van de Litouwse commissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu en Oceanen) wordt Visserij toegevoegd. En de Luxemburgse commissaris Nicolas Schmit (Banen) krijgt er Sociale Rechten bij.

Terug naar boven