Europese Rekenkamer: asielbeleid EU werkt maar deels

woensdag 13 november 2019 , 11:47

BRUSSEL (ANP) - De EU moet meer doen om Griekenland en Italië te ontlasten van de migrantenstromen. De Europese Rekenkamer constateert in een nieuw rapport dat het EU-beleid om asielzoekers te plaatsen, herverdelen of terug te sturen tussen 2015 en 2018 maar beperkt effect heeft gehad.

Van de 160.000 migranten die tot september 2017 zouden worden herverdeeld over de rest van de EU, zijn volgens de rekenkamer slechts 98.256 in een andere lidstaat terechtgekomen, waarvan 21.999 vanuit Griekenland en 12.706 vanuit Italië. Ook keerden veel minder afgewezen asielzoekers terug naar het thuisland. Volgens de rekenkamer komt dat onder meer doordat die thuislanden niet meewerken en uitgeprocedeerde asielzoekers onderduiken.

De registratie en het nemen van vingerafdrukken van migranten is in de twee landen verbeterd maar in Griekenland is weinig terechtgekomen van de beoogde extra snelle asielprocedure. Het duurde vorig jaar nog steeds gemiddeld 215 dagen voordat over een asielverzoek was beslist. Ook de capaciteit van de opvang en het gebrek aan artsen en asielexperts in vooral Griekenland blijven problematisch.

Terug naar boven