EU nog niet klaar voor nieuwe meetmethode tabaksproducten

dinsdag 12 november 2019 , 21:52

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil geen commentaar geven op de Twittercampagne van tv-presentator Arjen Lubach die het aantal volgers van aankomend commissaris van Volksgezondheid Stella Kyriakides in een etmaal van 7000 naar 23.000 omhoog joeg. Dat zegt een commissiewoordvoerster. Dinsdagavond was de teller van Kyriakides al opgelopen tot 30.200.

Lubach uitte kritiek op de zogeheten ISO-methode die in de EU wordt gebruikt om schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Volgens het RIVM en Lubach kan met die methode worden gesjoemeld met de teer-, nicotine- en koolmonoxidewaardes. Op tv riep Lubach de Cypriotische in een tweet op de betere Canadian Intense-methode in te voeren en vroeg hij kijkers haar te gaan volgen om haar aandacht voor het onderwerp te trekken.

Volgens de woordvoerster is de kwestie op verzoek van Nederland meerdere keren besproken met de EU-lidstaten maar was er "beperkte interesse voor". Ze benadrukt verder dat consumenten niet moeten worden misleid door ze de indruk te geven dat een andere meetmethode de veiligheid verbetert van tabaksproducten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis twitterde dat hij snel gaat praten met Kyriakides. "En ik ga haar volgen natuurlijk!"

