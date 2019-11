Nieuwe projecten in defensiesamenwerking EU

dinsdag 12 november 2019 , 12:26

BRUSSEL (ANP) - Defensieministers van de EU-landen hebben hun goedkeuring gegeven aan dertien nieuwe projecten waarin groepjes lidstaten structureel samenwerken. Nederland doet mee aan twee projecten: een coördinatiecentrum rond cyberveiligheid en een initiatief om dreigingen uit de ruimte te volgen en tegen te gaan.

Bij zes andere projecten, waaronder een cyberacademie en een Europees trainings- en simulatiecentrum, is Nederland waarnemer. Dat is ook het geval bij een project rond gezamenlijke oorlogsvoering en een trainingsfaciliteit voor chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) incidenten.

In twee eerdere rondes kregen vorig jaar in totaal 34 zogeheten PESCO-projecten groen licht. Een daarvan is het versoepelen van de militaire mobiliteit door Europa, waarbij Nederland in samenwerking met de NAVO een voortrekkersrol vervult.

Met uitzondering van Denemarken, Malta en het Verenigd Koninkrijk doen alle 28 EU-landen mee aan PESCO, dat staat voor permanente, gestructureerde samenwerking. De lopende projecten draaien onder meer om het samen ontwikkelen van defensiematerieel, ontmijning op zee, een Europees medisch commando, training, logistieke militaire centra en operationele paraatheid.

