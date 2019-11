EU voert handelsdruk op Cambodja op

dinsdag 12 november 2019 , 12:21

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Cambodja dreigt de bevoorrechte status die het heeft in de handel met de EU te verliezen. Als de mensenrechtensituatie niet verbetert kan het Aziatische land zijn voordelen (tijdelijk) kwijtraken. "We zijn daar erg bezorgd over", aldus EU-handelscommissaris Cecilia Malmström, die afgelopen februari een procedure begon vanwege de "ernstige tekortkomingen’’ op het gebied van mensenrechten en de rechten van werkenden.

Het conceptrapport is inmiddels klaar en naar de Cambodjaanse regering gestuurd. Die krijgt een maand om te reageren. De Europese Commissie neemt in februari een besluit.

Onder het zogenoemde ‘allesbehalve wapens’-programma gelden voor Cambodja geen heffingen en quota bij de export naar de EU. Die voordelen kunnen worden opgeschort bij ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten. De EU voerde vorig jaar voor 5,3 miljard euro aan Cambodjaanse goederen in, waarvan 95 procent heffingsvrij. Ongeveer driekwart bestond uit kleding en textiel.

Eerder deze week toonde de EU zich positief over de versoepeling van de detentievoorwaarden van oppositieleider Kem Sokha. Hij mag echter nog altijd niet politiek actief zijn. Het is erg belangrijk dat politici worden vrijgelaten en er een geloofwaardige democratische oppositie is, herhaalde EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

