Brexit zit Britse arbeidsmarkt dwars

dinsdag 12 november 2019 , 11:04

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse arbeidsmarkt heeft in het derde kwartaal van dit jaar last gehad van de aanhoudende brexitonzekerheden. Het aantal banen werd minder en ook was in de meetperiode sprake van een scherpe daling van het aantal openstaande vacatures. Dat meldt het Britse statistiekbureau.

Het aantal werkenden daalde in de periode juli tot en met september met 58.000. Dat was de grootste daling sinds 2015. Doordat veel mensen besloten de arbeidsmarkt te verlaten zorgde dat voor een daling van de werkloosheid tot 3,8 procent, het laagste percentage sinds midden jaren zeventig. Het aantal openstaande vacatures zakte met 53.000, de grootste daling sinds 2009. Bij de loonontwikkeling was nu sprake van een onverwachtse groeivertraging.

De cijfers leveren volgens het statistiekbureau het bewijs dat brexitperikelen nu ook beginnen door te sijpelen op de arbeidsmarkt. Sinds de beslissing van de Britten in 2016 om de Europese Unie te verlaten bleef deze vooralsnog buiten schot.

Volgens kenners zal het in de Britse verkiezingsdebatten, in aanloop naar de stembusgang op 12 december, veelvuldig gaan over de status van de economie. Voor premier Boris Johnson zal de banenaanwas sinds 2010, toen de Conservatieven de macht grepen, een stokpaardje worden. Labour zal op zijn beurt wijzen op de toenemende tekenen van zwakte en stijgende kosten.

Terug naar boven