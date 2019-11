Hof: voor zitting in Europees Parlement geen nationale eed nodig

dinsdag 12 november 2019 , 11:00

LUXEMBURG (ANP) - De kiezer bepaalt of iemand Europees parlementslid wordt. Zitting in het parlement kan niet afhankelijk worden gesteld van het vervullen van enige formaliteit daarna, zoals het afleggen van een eed. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak van de oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras Vies. De politicus kan zijn zetel niet innemen omdat hij van de Spaanse autoriteiten een in Spanje verplichte eed niet mag afleggen.

Oriol Junqueras Vies werd gekozen voor het EU-parlement terwijl hij in voorhechtenis zat vanwege zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Hij kreeg na de verkiezingen eind mei geen speciaal gevangenisverlof om de eed af te leggen en Spanje zette zijn naam dan ook niet op de lijst van verkozen Europarlementariërs die naar de voorzitter van het parlement werd gestuurd.

