Levensverwachting in Nederland zes jaar omhoog door Europese normen luchtkwaliteit

dinsdag 12 november 2019 , 0:24

Bron: © PDC

MEDIAWATCH - De lucht in Nederland is de afgelopen dertig jaar dankzij Europees beleid een stuk schoner geworden. Zonder de maatregelen die de EU heeft opgelegd, was de vervuiling met stikstof en fijnstof een stuk groter geweest. En was de gemiddelde levensverwachting in Nederland ongeveer zes jaar lager. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De luchtkwaliteit was in 1980 een stuk slechter dan nu, schrijven onderzoekers van het RIVM dinsdag in het vakblad Atmospheric Environment. Als er sindsdien geen normen waren gesteld aan de uitstoot van fabrieken of auto’s, was de situatie nu erger geweest. Zo bedroeg de gemiddelde concentratie fijnstof destijds 59 microgram per kubieke meter. Dat was bij een ongebreidelde groei gestegen tot 102 microgram per kuub in 2015, maar is nu teruggebracht tot 12 microgram per kuub.

