EU bezorgd over naleving atoomakkoord met Iran

maandag 11 november 2019

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - Europese mogendheden zeggen zich "grote zorgen" te maken over de nucleaire activiteiten van Iran. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de EU roepen Teheran in een gezamenlijke verklaring op de afspraken uit het atoomakkoord na te leven.

Het internationaal atoomagentschap heeft bevestigd dat Iran weer begint met de verrijking van uranium in de ondergrondse atoomfaciliteit in Fordow. Dat strookt volgens de Europeanen niet met de afspraken uit de nucleaire deal uit 2015. Iran beloofde toen de nucleaire activiteiten aan banden te leggen in ruil voor verlichting van economische sancties.

Iran heeft de naleving van de afspraken geleidelijk teruggeschroefd. Het land is ontevreden omdat de Verenigde Staten zich vorig jaar eenzijdig uit de deal hebben teruggetrokken. President Donald Trump heeft ook weer zware sancties opgelegd. Hij wil Teheran zo dwingen om opnieuw te onderhandelen.

De Europese landen waarschuwen Iran dat ze het gebruik overwegen van "alle mechanismen" uit de nucleaire deal, waaronder de regeling die is bedoeld voor klachten over naleving van de afspraken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat weer sancties worden opgelegd. De Europeanen benadrukken wel de deal te willen redden: "dat is in het belang van iedereen".

