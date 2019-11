EU klaar voor sancties Turkije om gasboringen

maandag 11 november 2019 , 12:21

BRUSSEL (ANP) - De EU is een stap dichterbij sancties tegen Turkije vanwege de gasboringen die dat land doet voor de kust van het Turkse deel van Cyprus. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken namen maandag het sanctiesysteem aan dat de Europese Commissie heeft uitgewerkt. Daarmee kunnen personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de boringen worden geweerd uit Europa. Ook kunnen hun banktegoeden in de EU worden bevroren. Ook functionarissen en organisaties die de boringen financieel of technisch steunen, kunnen worden bestraft.

De EU heeft Ankara al vaak opgeroepen te stoppen met provocaties in de territoriale wateren van Cyprus. "We staan allemaal achter Cyprus", zei minister Stef Blok afgelopen zomer. "We roepen Turkije opnieuw op zich aan de internationale afspraken te houden". De EU-regeringsleiders bevestigden dat vorige maand.

Heel Cyprus is EU-lid. De Turkse Republiek Noord-Cyprus bestaat uit het in 1974 door Turkije bezette gebied, maar wordt door vrijwel niemand als staat erkend. Turkije stelt echter dat het wel in zijn recht staat met de booractiviteiten. De zeebodem is er deel van het Turkse vasteland of Turkije boort naar gas in het belang van Noord-Cyprus, redeneert Ankara.

