Cambodjaanse oppositieleider vrijgelaten

zondag 10 november 2019 , 16:44

PHNOM PENH (ANP/RTR) - Cambodja heeft oppositieleider Kem Sokha (66) vrijgelaten. Hij had al meer dan twee jaar huisarrest na te zijn veroordeeld wegens hoogverraad. Sokha moet zich echter verre houden van de politiek en mag ook het land niet uit, liet de rechtbank zondag weten.

Het verlichten van de sancties tegen Sokha kwam een dag nadat Sam Rainsey, de mede-oprichter van de inmiddels verboden Cambodjaanse Nationale Bevrijdingspartij (CNRP), vanuit Parijs naar Maleisië was gevlogen met de bedoeling op termijn terug te keren naar Phnom Penh. Hij verbleef al jaren in vrijwillige ballingschap in Frankrijk.

In Cambodja is premier Hun Sen, een voormalig commandant van de Rode Khmer, al ruim 34 jaar aan de macht. Zijn partij CPP bleef vorig jaar bij de parlementsverkiezingen alleenheerser, onder meer omdat het hooggerechtshof concurrent CNRP had ontbonden en de leider opgepakt. De EU weigerde uit protest waarnemers te sturen omdat de uitslag van de stembusgang op voorhand ongeloofwaardig was en riep Hun Sen op de democratie te herstellen.

