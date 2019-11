Berlijn waarschuwt tegen ondermijning NAVO

zondag 10 november 2019 , 12:27

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas waarschuwt tegen de ondermijning van de NAVO en noemt pogingen daartoe verkeerd. "Het zou een fout zijn om de NAVO te ondergraven. Zonder de Verenigde Staten kunnen Duitsland noch Europa zich voldoende beveiligen", schrijft Maas zondag in een column in Der Spiegel.

Hij reageert daarmee op de kritische woorden van de Franse president Emmanuel Macron in een interview met The Economist, waarin hij de NAVO "hersendood" noemde. Volgens Macron is er een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten waardoor er niet ingegrepen kan worden als dat nodig is.

Maas ondersteunt echter Macron's oproep om de Europese defensie te verstevigen. "Ja, we hebben een sterk en onafhankelijk Europa nodig, maar dan als onderdeel van een sterke NAVO en niet als zijn vervanger."

De Duitse minister roept op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad, waarin ook Groot-Brittannië zou moeten participeren, ongeacht de uitkomst van brexit. Hij schrijft aan zo'n veiligheidsraad te werken samen met zijn Franse ambtsgenoot Jean-Yves Le Drian. Maas wil de plannen voor de Europese Veiligheidsraad presenteren tijdens het Duitse voorzitterschap van de EU in de tweede helft van volgend jaar.

