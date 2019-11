Nederland wil Baltische diploma’s erkennen

vrijdag 8 november 2019 , 14:35

BRUSSEL (ANP) - Een diploma van een hbo-instelling of universiteit in Estland, Letland en Litouwen wordt straks automatisch geldig in Nederland, België en Luxemburg. Vertegenwoordigers van deze zes EU-landen tekenden vrijdag in Brussel een intentieverklaring over de automatische erkenning van het niveau van elkaars diploma’s. Zij lopen hiermee naar eigen zeggen voorop binnen de Europese Unie. Namens Nederland zette onderwijsminister Ingrid van Engelshoven haar handtekening.

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s al automatisch, evenals de drie Baltische landen. De Europese Commissie stelde dat vorig jaar als voorbeeld voor de hele Europese Unie, maar uitbreiding ligt gevoelig. Voor Nederland moet vooropstaan dat de kwaliteit van een diploma is gegarandeerd. Er is in ieder geval vertrouwen dat dat in orde is in de Baltische landen. De zes landen gaan nu een verdrag voorbereiden waartoe later ook andere landen of regio’s kunnen toetreden.

Afgestudeerden van hogeronderwijsinstellingen moeten nu soms lange en prijzige procedures doorlopen om hun diploma in een ander EU-land geldig te laten verklaren. Ook voor het bedrijfsleven en overheden biedt de automatische erkenning voordelen.

