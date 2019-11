EU-parlement hoort donderdag kandidaat-commissarissen

vrijdag 8 november 2019 , 14:04

Bron: Flickr/Arno Mikkor

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement hoort donderdag in Brussel drie nieuwe kandidaten voor de Europese Commissie. Dat hebben de voorzitter en de fractieleiders bekend gemaakt. De Fransman Thierry Breton, de Roemeense Adina Vălean en de Hongaar Oliver Várhelyi worden ieder drie uur lang aan de tand gevoeld om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de taken die hun toekomstige baas Ursula von der Leyen hun heeft toebedeeld.

Eerder wees het parlement de voorgedragen commissarissen van Frankrijk, Roemenië en Hongarije af, waardoor de nieuwe Europese Commissie niet op de geplande 1 november kon beginnen. De juridische commissie van het parlement bepaalt dinsdag of er bij de nieuwe kandidaten geen sprake is van belangenverstrengeling.

Von der Leyen wil de portefeuille Interne Markt aan Breton (64) geven, Transport aan Vălean (51) en Uitbreiding aan Várhelyi (47).

